Juan Schiaretti salió al cruce del anuncio de Sergio Massa por Ganancias: “Se hace el Papá Noel”

En la recta final rumbo a las elecciones presidenciales de este lunes, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, anunció que se elevará a 1.770.000 pesos el piso de Ganancias. Y Juan Schiaretti, quien también se postula como presidente, lo cruzó duramente.

“Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias. Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, publicó Schiaretti en su cuenta en Twitter.

Definición. A diferencia de Milei y Patricia Bullrich que se oponen, Juan Schiaretti no rechazó el ingreso de Argentina al Grupo de los Brics.

La suba del piso del mínimo no imponible será implementada por Massa a través de un decreto, por la facultad para tal fin otorgada por la ley N° 27.667, sancionada el 29 de diciembre del 2021.

Al tiempo que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para su eliminación definitiva para los trabajadores y jubilados, pero se mantendrá para funcionarios públicos directores de sociedades anónimas, CEO, gerentes y subgerentes, y quienes cobren pensiones de privilegio.

Dado que es un impuesto anual, en caso que se apruebe la ley, esta entrará en vigor desde el 1 de enero de 2024, mientras que entre octubre y diciembre próximos la modificación se aplicará por el DNU que se utiliza de “puente”.

A QUIÉNES ALCANZA EL BENEFICIO ANUNCIADO POR MASSA

Los salarios devengados de octubre ya estarán alcanzados por los cambios y quienes ganen hasta $ 1,5 millones de bolsillo no sufrirán descuentos tributarios. Esto significa que el alivio lo verán parcialmente durante octubre quienes cobren por quincena, o en forma plena quienes perciban sus remuneraciones en noviembre.

Por tanto, la medida no tendría impacto sensible en las elecciones del 22 de octubre, más allá de la expectativa futura. Massa siempre impulsó la eliminación de Ganancias para los asalariados. “Para mí, el salario no es ganancia; el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador y es vergonzoso que paguen un impuesto”.

El beneficio desde octubre alcanzaría a 800 mil trabajadores, de acuerdo a las estimaciones del Palacio de Hacienda. A su vez, se discutirá en el Congreso bajo la denominación “Mayores ingresos” que las actualizaciones sean semestrales en enero y julio.

A valores actuales, sólo pagarían Ganancias 90 mil trabajadores, lo que equivale al 0,88 por ciento de los empleos del país.

CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El cálculo para fijar el piso del Impuesto a las Ganancias establece como parámetro el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). El SMVM actual es de $ 118.000 que multiplicado por 15 arroja un valor de $ 1.770.000 bruto, lo que se traduce en $ 1.500.000 de bolsillo.

El proyecto de Massa fue respaldado por el sindicalismo, que acompañó la presentación del candidato de Unidos por la Patria, con una concentración de trabajadores en la puerta del Palacio de Hacienda.