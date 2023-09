“No me vayan a comprar dólares”, el pedido de Massa tras anunciar los cambios en el Impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, habló frente los manifestantes de los sindicatos que se movilizaron hacia el Palacio de Hacienda a la espera de los resultados de la reunión en la que se determinó la modificación del Impuesto a las Ganancias.

“Quiero hacerle un pedido a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas. Muchos de los cuales a partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Por un lado, pedirles que cuidemos nuestra economía y si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares”, subrayó el candidato a presidente.

Y siguió: “Lo segundo que les quiero pedir, con enorme respeto. Se juega el futuro de la Argentina, se juega si somos un país que defiende la educación pública, la industria, su moneda o si somos un país en el que los trabajadores pierden sus derechos y su posibilidad de educar a sus hijos”.

A quiénes alcanza la medida anunciada por Massa

El cálculo para fijar el piso del impuesto a las Ganancias establece como parámetro el equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). El SMVM actual es de $ 118.000 que multiplicado por 15 arroja un valor de $ 1.770.000 bruto, que se traduce en $ 1.500.000 de bolsillo.

El beneficio desde octubre alcanzaría a 800.000 trabajadores, de acuerdo a las estimaciones del Palacio de Hacienda. A su vez, se mantiene el diferencial de 22% para zona desfavorable.

A valores actuales sólo pagarían Ganancias 90 mil trabajadores, que equivale al 0,88% de los empleos del país.

La norma que se discutirá el Congreso bajo la denominación “Mayores Ingresos” propone que las actualizaciones sean semestrales en enero y julio, que además serían automáticas con la variación del SMVM.