La alegría de los triunfos no lo es todo para un tenista. En el caso de Juan Ignacio Londero, luego de derrotar por 6-3 y 7-6 al español Pedro Martínez por los octavos de final del Córdoba Open 2022, realizó declaraciones. Pero el cordobés sorprendió con lo que contó sobre su estado de ánimo en la pandemia por Covid-19.

“Terminé muy mal anímica y mentalmente el 2020, estaba bajo de peso y tuve que cambiar la alimentación. En 2021 la cabeza se me iba, creí que me iba a morir o que me iba a agarrar una enfermedad”, fueron las palabras del jugador oriundo de Jesús María.

Y continuó explicando: “Todo comienza cuando arranca la pandemia. Se me fue la cabeza a cualquier lado. Cuando se reanudó el tenis tenía muchas dudas. Tuve que volver a empezar de nuevo. Estuvimos seis meses parado, eso me hizo mal y lo pagué muy caro”.

Y ya encausado en su deporte, y contento por el triunfo, el cordobés analizó: “Terminé el año pasado jugando dos muy buenos torneos en Montevideo y Florianópolis. Creo que me ayudó a encarar la pretemporada con otra actitud, más ganas y más esperanza. Me preparé muy bien. Volví a ordenarme mentalmente, que no lo podía hacer, desde la comida hasta el físico, el tenis, desde el lado mental. El primer torneo que juego me dio frutos”.