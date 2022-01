Cómo cada vez que hace declaraciones, Juan Carlos Olave se hace escuchar. Presente en el último amistoso de Belgrano, el empate 1 a 1 con Mitre en Alberdi, dio su visión de como está el equipo de Guillermo Farré, a una semana del clásico con Talleres y un puñado de días más para el debut en la Primera Nacional, con la intención de ser protagonista por el ascenso.

“Belgrano fue un equipo peligroso en ataque, pero (Ariel) Rojas quedaba sólo en la contención en el mediocampo, le falta equilibrio en la mitad de cancha. Le faltan algunos interpretes al equipo”, opinó el Juanca.

“Me ilusiona el plantel, con buena competencia interna. En el segundo partido estaban Comba y Susvielles, que sería la delantera titular en cualquier equipo de la divisional. Está Nacho Tapia, con una gran proyección”, añadió.

Y sobre los refuerzos y la búsqueda de un arquero (caído lo de Alan Aguerre), un puesto que conoce sobradamente, apuntó: “Siempre la competencia es buena y enriquece, incluso a Juan Strumia. Nunca es bueno para un futbolista estar cómodo, y no quiere decir que Nahuel (Losada) lo esté. Se va asentando y tiene que sentir que es el arquero de Belgrano”.

También se refirió a Guillermo Farré, otro de los referentes cuando jugaban con la Celeste, y ahora entrenador. “Hace tiempo que no hablo con Guille (Farré), pero la última vez que lo hice fue con cosas de la vida. Si no te pide la opinión, no sirve de nada inmiscuirse”.

Contra Talleres

“Espero que lo gane Belgrano, por el envión emocional y por todo lo que vendrá que es lo más importante. Al clásico hay que ganarlo”. Se viene el Belgrano-Talleres el lunes 7 de febrero y Olave lo juega, con su marca registrada. Como cuando estaba en la cancha.

“Contra Talleres y en un clásico, se juega y se gana. Lo más importante es el comienzo del torneo, por lo que entiende el técnico que este partido es una complicación en el armado de trabajo previo. Pero si ganás es un empujón anímico. Es un partido diferente, no importa nada más alrededor, lo único que interesa son los 90 minutos. Tiene una carga emotiva superior que te lleva a sacar un plus”, describió, en lo que también es casi una arenga.

Apoyo a Fassi

El conflicto entre Talleres y Juan Cruz Komar por su intención de irse a Rosario Central derivó en amenazas recibidas por Andrés Fassi. Y Olave fue de los primeros en repudiarlas, en firme respaldo para el presidente Albiazul.

“No podemos vivir en un país con la extorsión como moneda corriente, y se soluciona involucrándose. Por eso lo hice ante las amenazas a (Andres) Fassi, a quien conozco y respeto. Esa línea no se puede cruzar”.