Jorge Carranza: qué es competir con Talleres por la permanencia, Farré como DT y cómo ve a Instituto

Ascendió con Aldosivi, al igual que con Instituto. Y se aferra a seguir en Primera, en un mano a mano contra Talleres. Pulseada en la que Jorge Carranza se tiene fe, también por el arribo de Guillermo Farré, ex Belgrano, como entrenador.

“Sorprende el momento de Talleres, por la estructura que tiene, por la capacidad de contratación, por los muchos años que lleva en Primera haciendo un buen papel y afianzado. Pasa por una racha emocional que le complica la situación, pero son los que más posibilidad tienen de salir si logran estabilizarse”, analizó el arquero por la lucha en la zona roja de la tabla anual.

Jorge Carranza se convirtió en el jugador más longevo, con 44 años y 25 días, en disputar un partido oficial con un equipo de la Primera División de Argentina. Carranza superó a Hugo Gatti.

“Talleres corre con la ventaja de la jerarquía individual en varios jugadores de su plantel, para revertir la situación. Más que cualquiera de los equipos que están abajo en la tabla. Dependerá de convencerse, de lo anímico, para poder salir del bache. Si saben administrar esa jerarquía, es un plus”, añadió, en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz

Ante la consulta sobre si era especial el duelo con Talleres por ser hincha de la Gloria, fue categórico. “Para mi no, no me genera nada distinto. Estoy identificado con Instituto, no en contra de Talleres. Por el bien del fútbol de Córdoba espero que terminen de la mejor manera posible el año, sobre todo Instituto”.

Y se esperanzó: “Creo que Aldosivi se puede salvar, hicimos buenos partidos y se nos escaparon los resultados. Ese es el pecado, esos detalles que en Primera no te perdonan, pero estoy seguro que vamos a dar pelea hasta el final”.

CON UN EX DT DE BELGRANO AL FRENTE

“Todavía no hablé mucho con Guillermo (Farré), es muy reciente. Asumió un compromiso importante en una situación delicada con la expectativa de sacar esto adelante. Lo veo comprometido con su trabajo, busca un equipo compacto”.

Guillermo Farré se puso al frente de Aldosivi de Mar del Plata, muy complicado con el descenso. (@clubaldosivi)

“Me parece que le quiere dar al equipo más solidez, tal vez sin arriesgar tanto. Nos pidió que acompañemos la idea, y estamos para ayudar lo más rápido posible. Más allá del nombre propio, un cambio de técnico renueva, es un golpe de efecto. Yo creo que además hay que sostener este cambio en el tiempo“.

QUÉ DIJO CARRANZA DE INSTITUTO Y DE ROFFO

A los 44 años, el futbolista de mayor edad en Liga Profesional, Jorge Carranza sabe que el retiro no está lejos. Y que por esa razón, el regreso a Instituto que tanto le gustaría, ya sería en otra función.

"#Instituto es mi casa, me ayudaron a crecer como profesional. Ojalá el día de mañana pueda devolver todo lo que me han dado".



Jorge 'Loco' Carranza en TERCER TIEMPO por @RadioSucesos pic.twitter.com/6HQ0PGQQKc — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) September 6, 2025

En cuanto al momento de la Gloria en el Clausura, también de quiebre por la falta de victorias, indicó: “Instituto con dos triunfos se posiciona más arriba, en zona de clasificación. De eso se trata, de conseguir el resultado positivo para mirar para arriba y no tanto para abajo”.

Manuel Roffo, arquero de Instituto, en el partido ante Banfield. (Prensa Banfield)

También se refirió a Manuel Roffo, el arquero que es figura, pese a que el equipo es de los más goleados del torneo. “A Manu lo veo muy bien, hablamos hace un mes, pasa por un gran presente, hizo un muy buen trabajo desde que es titular en Instituto".