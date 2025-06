Jorge Carranza, ex Instituto y su récord: “Cuando no esté a la altura seré el primero en...”

Con 44 años y 25 días sobre el lomo, Jorge Carranza, arquero que ascendió con Instituto y también subió con Aldosivi para jugar en Liga Profesional, superó el récord de Hugo Orlando Gatti como el futbolista más longevo del fútbol argentino.

Lo hizo en Copa Argentina, donde además clasificó con Aldosivi a octavos al eliminar a Estudiantes de La Plata por penales (atajó uno), para cruzarse con Argentinos Juniors. Y dejó atrás al Loco Gatti, leyenda del arco de Boca, quien tenía la marca de 44 años y 23 días.

Jorge Carranza se convirtió en el jugador más longevo, con 44 años y 25 días, en disputar un partido oficial con un equipo de la Primera División de Argentina. Carranza superó a Hugo Gatti.

“Sabía que estaba la posibilidad de ese récord, pero no le daba valor. Hoy, con el diario del lunes, le doy una gran importancia, es un logro. Me apasiona lo que hago”, resaltó Carranza en diálogo con Fanáticos, por LV2.

“Yo sé que el retiro está a la vuelta de la esquina, cuando no esté a la altura seré el primer en dar un paso al costado”, asumió el rendidor arquero.

El capitán Jorge Carranza, en el homenaje de Instituto a la Selección campeona del mundo.

QUÉ DIJO CARRANZA DE INSTITUTO

“Seguramente en algún momento volveré a Instituto. Pero no hay que apurar las cosas, hay dejar que se den solas”, indicó Jorge Carranza sobre la identificación con el club de Alta Córdoba, del que emigró en 2023.

Jorge Carranza y el ascenso con Aldosivi a Liga Profesional. (Prensa Aldosivi).

Y recordó: “Se me pasó por la cabeza retirarme cuando las cosas no salían. Cuando me dijeron que no me tenían en cuenta en Instituto me generó motivación, no era la manera de retirarme”.