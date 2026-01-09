Jairo habló de la cancelación de su show en el Festival de Jesús María 2026: “Era muy importante”

Jairo habló de la cancelación de su show en el Festival de Jesús María 2026. La lluvia obligó a la cancelación de diferentes presentaciones y reprogramación de algunas de las actividades previstas para la noche del jueves 8 de enero.

“Hola, ¿Cómo están?. Nosotros un poco tristes acá porque a causa de la lluvia torrencial que ha caído y sigue cayendo en este momento se ha tenido que suspender la primera noche del festival“, dijo la figura desde el lugar de los hechos.

A través de un video en su cuenta personal de Instagram, el hombre de 76 años reconoció que “cantar esta noche para mi era muy importante”. Sin embargo, sabe que la vida le dará revancha: “Pero bueno, ya volveremos, volveremos”.

“Por razones climáticas quedó suspendida la primera jornada del festival de Jesús María… y por lo tanto mi participación en la edición número 60. Una pena muy grande ya que las ganas de cantar eran muchas. Nos veremos si Dios quiere el año que viene. Les mando un gran abrazo", cerró con un texto.