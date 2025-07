Jairo habló de la periodista que le hizo una desconcertante pregunta: “Traté...”

El artista oriundo de Cruz del Eje, Jairo habló de la periodista que le hizo una desconcertante pregunta: si era su primera vez en la ciudad de Córdoba. El cuestionamiento se dio en el marco de la entrega de los Premios Sur 2025 en la Capital y trascendió la televisión y las redes sociales.

La desconcertante pregunta a Jairo en los Premios Sur Córdoba 2025

Fernanda Arena fue la representante de TNT y estuvo mano a mano con el cantante en la antesala de su alucinante presentación. En ese contexto, la mujer le consultó: “¿Ya conocías la ciudad de Córdoba? ¿Es la primera vez aquí?”.

La insólita pregunta que le hicieron a Jairo en la gala de los Premios Sur. (Captura)

"En este teatro habré cantado unas 30 veces. Vine por primera vez cuando tenía 8 años, porque me trajeron de la escuela primaria”, respondió Jairo. A unos días de las críticas que inundaron las redes sociales, el cordobés recordó la desconcertante pregunta.

“Me sorprendió mucho la pregunta. Fue un desatino, muy sorprendente. Enseguida reaccionás porque no me conocía o no sabía lo que hago”, indicó, en diálogo con Cadena 3.

Posteriormente, recordó lo que intentó hacer con su respuesta: “Traté de contestarle desde mi experiencia con el teatro, situándola en un escenario que no se imaginaba. No quería ser agresivo por el solo hecho de no conocerme”.