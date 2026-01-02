Investigan la muerte de un hombre que fue atropellado en una ruta de Córdoba

La Justicia de la provincia investiga desde las primeras horas de este viernes 2 de enero la muerte de un hombre. Según las primeras informaciones, fue atropellado en una ruta de Córdoba en la noche del jueves 1.

Un hombre murió atropellado en una ruta de Córdoba

El comunicado matutino de esta jornada indica que todo ocurrió sobre el kilómetro 15 de la Ruta Provincial S-210, a la altura de la localidad de Atos Pampa. Por causas que se investigan, un Suzuki Fun, conducido por un hombre de 37 años, embistió al peatón de 68 años que caminaba.

El Suzuki Fun involucrado en el suceso fatal.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado y un servicio de emergencias trasladó de urgencia a la víctima al hospital de Santa Rosa de Calamuchita. Lamentablemente, falleció esta madrugada por las graves lesiones.

El peatón habría estado bajo efectos del alcohol, según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con El Doce. Lo cierto es que el caso quedó a cargo de la Fiscalía, quien ya recolectó declaraciones de las personas involucradas y ordenó las pericias correspondientes.