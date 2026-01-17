Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se midieron antes de sus estrenos en el Torneo Apertura 2026

Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se midieron este sábado 17 de enero antes de sus estrenos en el Torneo Apertura 2026. Dos de los cuatro representantes de la provincia jugaron dos partidos amistosos en el estadio de Alta Córdoba.

Instituto y Estudiantes de Río Cuarto jugaron dos amistosos

La Gloria se impuso en ambos encuentros por 1 a 0 y 3 a 1. El primero tuvo como único gol el de Hernán de la Fuente. El segundo contó con los tantos de Jhon Córdoba, Giuliano Cerato y Alex Luna, mientras que, Javier Ferreira convirtió el descuento para el León del Sur.

Instituto le ganó el primer amistoso a Estudiantes de Río Cuarto (Prensa IACC)

Las formaciones y los cambios de Instituto y Estudiantes de Río Cuarto

Instituto : Roffo; de la Fuente, Alarcón, Massaccesi, Erquiaga; Moyano, Lodico; Rafaelli, Acevedo, Romero; Klimowicz. Cambios: Maldonado por Roffo, Olivera por de la Fuente, Peralta por Rafaelli, Fonseca por Klimowicz.

Estudiantes de Río Cuarto : Bacchia; Ruiz Díaz, Antonini, Maffini, Ostechga; Garnerone, Cabrera, Rosané, Alaniz; T Gonzalez, Bajamich. Cambios: Gonzalez por Leiva.

Instituto : Sittaro; Cerato, Mosevich, Galván, Bravo, Sosa; Gallardo, Méndez; Córdoba, Jara, Luna. Cambios: Ordóñez por Bravo, Abregú por Gallardo, Peralta por Córdoba, Rossi por Sosa y Medina por Méndez.

Estudiantes de Río Cuarto: Lastra ,Olmos, Valenti, Ojeda, Ramponi, Valiente, Tevez, Romero, Leiva, Forclaz, Gonzalez Lucaz.

Cuándo se estrenan Instituto y Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura 2026