Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto jugaron dos amistosos: formaciones y resultados

Los equipos cordobeses que jugarán la Liga Profesional 2026 se preparan con todo. En la tarde del martes hubo amistoso entre Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto en donde los planteles pudieron realizar algo de fútbol en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski siguen buscando completar el plantel al igual que los riocuartenses, dirigidos por Iván Delfino.

AMISTOSOS ENTRE BELGRANO Y ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Se jugaron dos amistosos en el predio del Pirata en la lluviosa tarde del martes. Para el primero, que terminó empatado sin goles, Belgrano formó con Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Spörle; Jeremías Lucco, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Julián Mavilla; Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en el predio de Villa Esquiú. (Prensa Belgrano)

Estudiantes, puso la siguiente formación: Bacchia; Ruiz Díaz, Ojeda, Gonzalo Maffini, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Romero, González; Martín Garnerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich.

Amistoso Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Belgrano)

En el segundo juego, el Pirata dispuso a los siguientes jugadores: Daniele; Agustín Falcón, Álvaro Ocampo, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Bryan Reyna y Gonzalo Zelarayán.

El León del Imperio alistó a Bigo; Olmos, Antonini, Ramponi y Hourdebaigth; Tévez, Rosane, Cephea y Valiente; Ferreyra y González. Ganaron los celestes de Córdoba capital con goles de Hernandes, González Metilli y Reyna.