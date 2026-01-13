Instituto presentó un defensor con pasado en Europa como refuerzo en el mercado de pases

Instituto presentó un defensor con pasado en Europa como refuerzo en su movido mercado de pases. De este modo, el equipo comandado técnicamente por Daniel Oldrá ya tiene ocho jugadores nuevos en el plantel.

La Gloria oficializó la llegada del lateral derecho Hernán de la Fuente, “quien cuenta con pasado en el fútbol europeo y en la Selección Argentina Olímpica”, destacó el club de Alta Córdoba en su comunicado oficial.

Hernán De La Fuentes es el octavo refuerzo de Instituto. (Prensa IACC).

El profesional arribó con “el objetivo de conformar un plantel competitivo para los desafíos que se avecinan en este 2026″. El defensor de 28 años llegó en condición de libre y firmó un contrato que lo vincula a la institución a préstamo por un año, con opción de compra.

Instituto: quién es el defensor con pasado en Europa

El lateral derecho con pasado en Europa nació en Buenos Aires, hizo todas sus divisiones inferiores en Vélez Sarsfield, donde debutó profesional en la Primera División en 2017.

En 2021, emigró a Europa para vestir la camiseta del Famalicão. Dos años después, regresó a la Argentina de la mano de Atlético Tucumán, pero en las últimas dos temporadas, jugó para Huracán. Cabe destacar que, integró el seleccionado Sub-20 que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Los refuerzos de Instituto en este mercado de pases