Belgrano anunció a un exjugador histórico en su equipo: qué rol ocupará en Alberdi

El plantel profesional de Belgrano trabaja sin descanso. El objetivo es alcanzar la mejor forma para el debut en Liga Profesional previsto para el sábado 24 de enero, a las 22, visitando a Rosario Central.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski sumaron como refuerzos a Alcides Benítez, se espera a Adrián Sánchez, a Emiliano Rigoni y se ilusionan con el regreso de Franco Vázquez.

BELGRANO Y EL ANUNCIO DE UN EXJUGADOR HISTÓRICO PARA EL STAFF DEL FÚTBOL PROFESIONAL

El lunes por la tarde Belgrano anunció el regreso de otro exjugador que se sumará a la estructura del fútbol profesional. Se trata de Franco Peppino, quien jugó en el club desde 2000 al 2007. Fue uno de los defensores titulares del ascenso de 2006.

Franco Peppino y uno de sus días más felices, cuando le hizo un gol al Boca de La Volpe en el Estadio Córdoba. (La Voz/Archivo)

Luego de pasar por varios clubes argentinos y de Sudamérica, fue ayudante de campo de Guillermo Farré en el ascenso de 2022. Su nueva función en el Pirata será como coordinador de las áreas de staff de Primera División.

Franco Peppino está de vuelta en Belgrano. (Prensa Belgrano)

El club, en el comunicado, anunció que “tendrá a su cargo coordinar, articular y supervisar la gestión de la estructura del fútbol profesional, garantizando la integración entre los distintos equipos de trabajo y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos definidos”.

También agregó: “Esta incorporación se enmarca en el proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional que se viene llevando a cabo, con el objetivo de responder a los desafíos deportivos y organizacionales que afrontamos”.