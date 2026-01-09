Exjugador de Belgrano y Boca: el futbolista que suena para Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto es uno de los equipos de la Liga Profesional que más fichó en este mercado de pases 2026. Sin embargo, las operaciones no paran en el sur de la provincia de Córdoba, donde un exjugador de Belgrano y Boca suena para reforzar al León.
Exjugador de Belgrano: quién suena para Estudiantes de Río Cuarto
Cristian Lema se desvinculó de Boca Juniors al finalizar su contrato y quedó en libertad de acción a fines de diciembre. En los últimos días, el exPirata borró todas sus publicaciones relacionadas al Xeneize.
Con falta de minutos en el terreno de juego, el equipo que ascendió a Primera sería su nuevo club. Su último partido oficial fue el empate a 1 entre Boca y Deportivo Riestra en la Bombonera. El partido del 24 de octubre correspondió a la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional.
Los refuerzos confirmados de Estudiantes de Río Cuarto
- Tobías Leiva: mediocampista.
- Mateo Bajamich: delantero.
- Francisco Romero: mediocampista central.
- Tomás Olmos: lateral derecho.
- Tobías Ostchega: lateral izquierdo.
- Fernando Bersano: lateral izquierdo.
- Nicolás Morro: defensor central.
- Ezequiel Forclaz: mediocampista ofensivo.
- Renzo Bacchia: arquero.
- Jeremías Ramponi: defensor central.
- Gabriel Alanís: mediocampista.
- Siro Rosané: mediocampista.