Exjugador de Belgrano y Boca: el futbolista que suena para Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto es uno de los equipos de la Liga Profesional que más fichó en este mercado de pases 2026. Sin embargo, las operaciones no paran en el sur de la provincia de Córdoba, donde un exjugador de Belgrano y Boca suena para reforzar al León.

Exjugador de Belgrano: quién suena para Estudiantes de Río Cuarto

Cristian Lema se desvinculó de Boca Juniors al finalizar su contrato y quedó en libertad de acción a fines de diciembre. En los últimos días, el exPirata borró todas sus publicaciones relacionadas al Xeneize.

Cristian Lema se fue de Boca. (Prensa Boca)

Con falta de minutos en el terreno de juego, el equipo que ascendió a Primera sería su nuevo club. Su último partido oficial fue el empate a 1 entre Boca y Deportivo Riestra en la Bombonera. El partido del 24 de octubre correspondió a la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional.

Los refuerzos confirmados de Estudiantes de Río Cuarto