Una figura de Belgrano se despidió del club con un efusivo mensaje: “No todos son leales”

Una figura de Belgrano se despidió del club con un efusivo mensaje que publicó este jueves 8 de enero. A lo largo de su posteo en las redes sociales, responsabilizó a la entrenadora y le agradeció a la hinchada de Alberdi.

Una figura de Belgrano se despidió del club: “No todos son leales”

Se trata de Romina Núñez, quien fue clave para que la temporada de Las Piratas culmine con el título del Segundo Torneo Femenino y el Trofeo de Campeonas. “Hoy me toca despedirme de Belgrano, no porque quiera porque mi intención de renovar siempre estuvo desde el día que terminó mi contrato”, expusó en su cuenta de Instagram.

Romina Núñez, jugadora de Belgrano y la selección argentina (Belgrano)

“Pero me llamó la “DT” que no me iban a tener en cuenta. ¿Me sorprendió? Sí!. ¿Me puso triste? También. Pero entiendo que no todos son leales a sus propias palabras", lamentó.

Posteriormente, agradeció al hincha por “tanto cariño”. Me comprometí, me esforcé y me entregué al 100 por ciento por este escudo, espero que se hayan sentido felices un poquito. Un pedacito de mi corazón quedo en Alberdi para siempre. Les mando un abrazo a todo el pueblo pirata", cerró.