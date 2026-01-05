Así juega Belgrano sus primeras 12 fechas: cuándo recibirá a Talleres

La Liga Profesional confirmó días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura. En el caso de Belgrano, debutará como visitante contra Rosario Central el 24 de enero. Y el 15 de marzo animará el clásico con Talleres en el Alberdi, por la fecha 11.
El “Pirata” retoma la acción en este 2026 en Arroyito contra el campeón anual del 2025, el Rosario Central de Ángel Di María. Sera el sábado 24 a las 22.
Su debut como local será en la segunda fecha, entre semana, contra Tigre el jueves 29 de enero en el Gigante, a las 19.15. En tanto que el clásico con Talleres se disputará en Alberdi el domingo 15 de marzo a las 17.30. Una fecha antes jugará el interzonal por la fecha 10, contra Estudiantes de Río Cuarto como visitante, el jueves 12 de marzo a las 19.15.