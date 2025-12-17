Verón rompió el silencio y fulminó a la AFA por el título a Rosario Central: “No es lo mismo ganar una estrella a que te la den”

La tensión entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central sumó un capítulo explosivo tras las declaraciones de Juan Sebastián Verón. “La Bruja” rompió el silencio para explicar el polémico gesto de sus jugadores, quienes recibieron al plantel auriazul dándoles la espalda. Según el mandatario del Pincha, la actitud no fue un ataque directo a la institución rosarina, sino una protesta contra la decisión de la AFA de oficializar un título que, bajo su óptica, carece de sustento deportivo legítimo.

Verón rompió el silencio y le pegó a la AFA (Estudiantes)

Verón fue tajante al diferenciar los logros obtenidos en la cancha de las resoluciones administrativas. “No se puede modificar lo escrito y otorgar una estrella porque sí”, disparó el dirigente, haciendo hincapié en que igualar una distinción de escritorio con un campeonato ganado desvirtúa la competencia. Para el presidente del club platense, aceptar ser parte del homenaje bajo esas condiciones era convalidar algo que considera un error histórico que afecta la esencia del fútbol.

“Yo creo que un reconocimiento a Di María está bárbaro, pero no un título... Eso tiene otro significado y no tiene que dar lo mismo. Porque si no así es como empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que nos conviene”, dijo Verón en una entrevista en el programa F90 de ESPN.

Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central por el título de Liga Profesional. (Captura de TV)

Cruce caliente con Ruggeri y la defensa del “honor”

El debate escaló en el programa F90 de ESPN, donde Oscar Ruggeri cuestionó la falta de códigos entre futbolistas al dársele la espalda a un colega. Sin embargo, Verón no retrocedió: aseguró que la verdadera falta de respeto comienza “desde más arriba” al inventar torneos que no existen. Según su visión, la dirigencia del fútbol argentino expuso innecesariamente a los jugadores de Central al obligarlos a recibir un reconocimiento que “no les correspondía” en ese formato de estrella oficial.

El referente de Estudiantes reveló además que hubo una comunicación previa entre los planteles antes de salir al campo de juego. Los futbolistas del Pincha les advirtieron a los de Central lo que iba a suceder para evitar malentendidos personales. “El significado de lo que se hizo no iba en contra de Central”, aclaró Verón, intentando separar el respeto institucional hacia el club de Arroyito de su rotundo rechazo a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

La polémica se centró en el momento en que lo que debía ser un simple reconocimiento se transformó en una copa oficial. Verón relató con asombro cómo, al momento de destapar el trofeo, apareció una estrella que no estaba en los planes originales de los clubes. “¿Estamos locos? ¿De dónde salió eso?”, se preguntó indignado, dejando en claro que el malestar radica en la desprolijidad reglamentaria que atraviesa el fútbol nacional.

Finalmente, el dirigente ratificó su alejamiento de los comités de la AFA, marcando una distancia que parece irreversible. En Rosario, las repercusiones no tardaron en llegar, alimentando un debate que divide aguas: entre quienes defienden la legitimidad del título canalla y quienes, como Verón, denuncian un manejo arbitrario de los laureles del fútbol argentino.