Quién es Jorge Almirón, el nuevo DT de Rosario Central

Rosario Central no perdió tiempo y ya tiene al sucesor de Ariel Holan para sentarse en el banco del Gigante de Arroyito. Jorge Almirón fue oficializado como el nuevo director técnico del plantel profesional, una apuesta fuerte de la comisión directiva que busca jerarquizar el equipo de cara a un calendario exigente. Con su llegada, el club busca dar un salto de calidad y aprovechar su vasta trayectoria en el continente para afrontar los compromisos nacionales e internacionales que se avecinan.

Nuevo DT en Rosario Central.

El perfil del nuevo entrenador encaja con las ambiciones de la institución rosarina, que tiene la Copa Libertadores como el gran desvelo para el 2026. Almirón viene de dirigir a Colo Colo de Chile y desembarca en Arroyito con la chapa de ser un especialista en competiciones de eliminación directa, un factor clave para un Central que pretende recuperar el protagonismo perdido y hacerse fuerte ante los gigantes de Sudamérica.

Un recorrido de elite en el fútbol argentino

Este desafío en Rosario marcará la séptima experiencia de Jorge Almirón en la máxima categoría de nuestro país. El DT ya registra pasos por instituciones de peso como Independiente, San Lorenzo y Boca Juniors, además de haber dejado su huella en Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Sin embargo, su punto más alto en el plano local lo alcanzó con Lanús en 2016, donde logró la histórica triple corona al ganar el campeonato local, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina.

El Gigante de Arroyito

Más allá de sus títulos domésticos, el gran capital que Almirón le aporta al “Mundo Central” es su probado oficio en la Copa Libertadores. El técnico alcanzó la final del certamen más importante de América en dos oportunidades: primero con el Granate en 2017 y más recientemente con Boca en 2023. Aunque en ambas ocasiones le tocó quedarse en la puerta de la gloria, su capacidad para gestionar planteles en instancias decisivas es lo que terminó de convencer a la dirigencia canalla.

El arribo del técnico se da en un momento de reestructuración tras la salida de Holan, y su principal tarea será amalgamar un plantel que combine la experiencia de los referentes con la proyección de las joyas de las inferiores. Se espera que en los próximos días sea presentado oficialmente en una conferencia de prensa donde brindará detalles sobre su plan de trabajo y los refuerzos que solicitará para potenciar el esquema táctico que pretende implementar.