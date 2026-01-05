Estudiantes de Río Cuarto debuta en Primera: los duelos con Instituto y Belgrano y cuándo recibe a River

Se viene el Torneo Apertura y tanto Talleres como Belgrano e Instituto ya conocen días y horarios para las 12 primeras fechas. Al igual que Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a Liga Profesional.
Los dirigidos por Iván Delfino, que volverán a Primera después de 40 años de su participación en los viejos torneos Nacionales, debutarán el domigo 25 de febrero contra Tigre en Victoria, a las 21 en el marco de la Zona B, que compate con Belgrano.
Precisamente, al “Pirata” lo recibirá por la fecha 10, mismo día y horario en que Talleres enfrentará a Instiututo en el Kempes: jueves 12 de marzo, a las 19.15. Hasta aquí, en el estadio Antonio Candini, que encara reformas para la localía en Liga Profesional.
También será anfitrión de Instituto, por la fecha nueve el sábado 7 de marzo. Y en la última será local de River el 22 de marzo. Partido que podría ser en el Kempes, que un en las dos noches previas albergará recitales de Tini Stoessel.
FECHA POR FECHA, LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO
Primera fecha - domingo 25 de febrero
21.00 Tigre - Estudiantes
Segunda fecha - jueves 29 de enero
21.30 Estudiantes - Argentinos
Tercera fecha - martes 3 de febrero
19.00 Banfield -Estudiantes
Cuarta fecha - lunes 9 de febrero
21.30 Estudiantes - Independiente Rivadavia
Quinta fecha - sábado 14 de febrero
22.00 Atlético Tucumán - Estudiantes
Sexta fecha interzonal - sábado 19 de febrero
17.15 San Lorenzo - Estudiantes
Séptima fecha - jueves 26 de febrero
19.30 Estudiantes - Huracán
Octava fecha - martes 3 de marzo
19.00 Sarmiento - Estudiantes
Novena fecha - sábado 7 de marzo
17.00 Estudiantes - Instituto
Décima fecha - jueves 12 de marzo
19.15 Estudiantes - Belgrano
Undécima fecha - lunes 16 de marzo
20.00 Racing Club - Estudiantes
Duodécima fecha - domingo 22 de marzo
17.45 Estudiantes - River