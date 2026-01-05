Estudiantes de Río Cuarto debuta en Primera: los duelos con Instituto y Belgrano y cuándo recibe a River

Se viene el Torneo Apertura y tanto Talleres como Belgrano e Instituto ya conocen días y horarios para las 12 primeras fechas. Al igual que Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a Liga Profesional.

Los dirigidos por Iván Delfino, que volverán a Primera después de 40 años de su participación en los viejos torneos Nacionales, debutarán el domigo 25 de febrero contra Tigre en Victoria, a las 21 en el marco de la Zona B, que compate con Belgrano.

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

Precisamente, al “Pirata” lo recibirá por la fecha 10, mismo día y horario en que Talleres enfrentará a Instiututo en el Kempes: jueves 12 de marzo, a las 19.15. Hasta aquí, en el estadio Antonio Candini, que encara reformas para la localía en Liga Profesional.

Estudiantes de Rio IV ascendió a primera división de fútbol Argentino. Prensa Estudiantes Rio Cuarto

También será anfitrión de Instituto, por la fecha nueve el sábado 7 de marzo. Y en la última será local de River el 22 de marzo. Partido que podría ser en el Kempes, que un en las dos noches previas albergará recitales de Tini Stoessel.

30 mil entradas vendidas para River-Independiente (R), la segunda semifinal de Copa Argentina, en el Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

FECHA POR FECHA, LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Primera fecha - domingo 25 de febrero

21.00 Tigre - Estudiantes

Segunda fecha - jueves 29 de enero

21.30 Estudiantes - Argentinos

Tercera fecha - martes 3 de febrero

19.00 Banfield -Estudiantes

Cuarta fecha - lunes 9 de febrero

21.30 Estudiantes - Independiente Rivadavia

Quinta fecha - sábado 14 de febrero

22.00 Atlético Tucumán - Estudiantes

Sexta fecha interzonal - sábado 19 de febrero

17.15 San Lorenzo - Estudiantes

Séptima fecha - jueves 26 de febrero

19.30 Estudiantes - Huracán

Octava fecha - martes 3 de marzo

19.00 Sarmiento - Estudiantes

Novena fecha - sábado 7 de marzo

17.00 Estudiantes - Instituto

Décima fecha - jueves 12 de marzo

19.15 Estudiantes - Belgrano

Undécima fecha - lunes 16 de marzo

20.00 Racing Club - Estudiantes

Duodécima fecha - domingo 22 de marzo

17.45 Estudiantes - River