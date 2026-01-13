En Belgrano esperan por Rigoni y Sánchez: ¿Qué pasa con el Mudo Vázquez?

En la última semana se movió bastante el mercado de pases por el lado de Belgrano. La recta final de la pretemporada trajo amistosos jugados y confirmaciones de jugadores que llegarán al club.

El Pirata jugó su primer amistoso enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero. Los partidos se jugaron en el predio Armando Pérez y fue victoria para los cordobeses en el primero por 1 a 0 e igualdad en un gol, en el segundo.

BELGRANO Y EL ANUNCIO POR LOS REFUERZOS

Mientras el plantel que dirige Ricardo Zielinski sigue trabajando en Villa Esquiú se espera el anuncio oficial de los dos refuerzos que llegaron al club para la Liga Profesional y la Copa Argentina 2026.

El plantel de Belgrano trabaja en Villa Esquiú de cara al inicio de la temporada 2026. (Prensa Belgrano)

Uno es Adrián Sánchez, volante central que llega desde Atlético Tucumán al que Belgrano le compró un porcentaje de su pase. Tiene 26 años y será anunciado oficialmente durante la jornada del martes 13 de enero.

Adrián Sánchez será nuevo jugador de Belgrano.

El otro es Emiliano Rigoni quien llega libre de San Pablo. El volante oriundo de Colonia Caroya tiene que pasar la revisación médica y luego firmar su contrato por dos años para sumarse al plantel.

Emiliano Rigoni y su regreso a la "B". (Prensa Sao Paulo).

CONTACTOS PARA REPATRIAR AL MUDO VÁZQUEZ

En la jornada del lunes, desde la cuenta de X de César Merlo, periodista especializado en mercado de pases se informó que Belgrano inició contactos formales para contratar a Franco Vázquez.

Franco Vázquez define su regreso a Belgrano y los hinchas se ilusionan.

El volante, que juega en el Cremonese de la Serie A italiana, cumplirá 37 años en febrero y su deseo es volver a Argentina para retirarse con la camiseta del Pirata. El club ya le hizo la propuesta formal y se esperan definiciones en esta semana.

El Mudo fue transferido de Belgrano al Palermo de Italia en 2011 y pasó por el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Parma y el Cremonese, donde juega actualmente. También jugó en las selecciones de Italia y de Argentina.