Se fue mal de Belgrano y Racing lo presentó como su nuevo refuerzo en este 2026

Racing presentó este viernes 9 de enero a un jugador que se fue mal de Belgrano como su nuevo refuerzo en este mercado de pases 2026. Alejandro Rébola firmó contrato y representará los colores de la Academia esta temporada.

Racing presentó a un exjugador de Belgrano como nuevo refuerzo

El defensor central de 37 años arribó al barrio de Nueva Italia tras un último paso por Chacarita. En el conjunto que milita en la Primera Nacional, disputó 23 partidos y dio dos asistencias en la temporada 2024-2025.

Racing ponderó la experiencia y la capacidad de liderazgo del zaguero que firmó contrato hasta final de año. “¡Vamos con todo!”, anticipó el conjunto mediante un posteo en sus redes sociales.

Qué dijo Alejandro Rébola sobre su salida de Belgrano

“No me llamó nadie, ni a mí, ni a los que nos tocó irnos. Eso es lo que más me duele”, expresó el jugador que había quedado libre tras haber conseguido el ansiado regreso a Primera División. “No estoy dolido por no seguir en Belgrano, estoy dolido porque me parece una falta de respeto que Artime no nos haya despedido de la forma que nos merecíamos”, agregó.

Por otro lado, aseguró que no se esperaba su salida. “Me sorprendió no seguir, pensé que iba a tener la posibilidad de estar en el club un año más, esa era la idea. En principio íbamos a renovar. Empecé a notar un par de cosas raras, un poco de falta de comunicación”, cerró.