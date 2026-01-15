Instituto informó de 6 jugadores lesionados a una semana del debut con Vélez

Daniel Oldrá y su equipo diagramaron una exigente pretemporada de cara a la temporada 2026 que se aproxima. Luego de las victorias amistosas con Central Córdoba de Santiago del Estero, Instituto informó de seis jugadores lesionados a una semana del debute con Vélez.

Instituto venció por 2 a 1 a Central Córdoba en los dos cotejos que disputó en el Monumental de Alta Córdoba. Gonzalo Requena, Giuliano Cerato, Luca Rafaelli y Luca Klimowicz fueron los autores de los goles.

Instituto ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el primer amistoso de 2026. (Prensa IACC).

En el marco de su preparación para el Torneo Apertura 2026, Instituto recibirá este sábado 17 a Estudiantes de Río Cuarto, que viene de medirse con Belgrano. Pero para esta serie de duelos amistosos, La Gloria no contará con seis jugadores, según el parte de prensa que compartió este jueves 15 de enero.

Jeremías Lázaro : presenta una lesión muscular tipo 2 en el isquiotibial derecho.

Matías Fonseca : sufrió una lesión muscular tipo 1 en el recto femoral derecho.

Lorenzo Albarracín : presenta una lesión muscular tipo 2 en el recto femoral izquierdo.

Gustavo Abregú : cuenta con un esguince leve del ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda.

Matías Klimowicz : padece de una pubalgia, evolucionando favorablemente.

Facundo Suárez: posoperatorio de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, evolucionando favorablemente.

Cuándo juega Instituto contra Vélez