Instituto denunció ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a un club grande del fútbol local por el pase de un jugador. De este modo, el club de Alta Córdoba activó todas las instancias formales correspondientes y espera un veredicto a su favor.

La Gloria presentó una denuncia formal contra San Lorenzo por el incumplimiento de pago del 30 por ciento del pase de Malcom Braida. Según informó el periodista Hernán Laurino, el dinero corresponde a la transferencia del futbolista desde Boedo hasta Boca Juniors.

En su momento, Instituto acordó con San Lorenzo la cesión del 100 por ciento de los derechos federativos y el 50 por ciento de los económicos del futbolista, que más adelante sumaron otro 20 por ciento. En ese contrato también quedó pautado un régimen de copropiedad, que regulaba futuras transferencias y los porcentajes a percibir por cada institución.

La llegada de Braida a Boca por pedido de Miguel Ángel Russo se concretó por 1.800.000 dólares. Según el equipo cordobés, le corresponden 540.000 dólares brutos, que responden a la tenencia del 30 por ciento de los derechos económicos.

La situación se da en un contexto de crisis interna dentro de San Lorenzo. Sergio Costantino asumió como presidente transitorio y convocó a elecciones anticipadas para el sábado 30 de mayo. Cabe recordar que, reemplazó a Marcelo Moretti.