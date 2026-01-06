Instituto confirmó sus amistosos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026

Instituto confirmó sus primeros amistosos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026. El equipo de Alta Córdoba es el primero de los cordobeses en salir a la cancha en el marco de la competencia de la Liga Profesional.

El cronograma de encuentros que disputará el plantel profesional tiene previstos dos cotejos. “Con el objetivo de sumar rodaje futbolístico y poner a punto el esquema táctico”, anunció la Gloria, junto a los rivales.

Central Córdoba de Santiago del Estero: miércoles 14 de enero en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto: sábado 17 de enero en sede a confirmar.

Central Córdoba de Santiago del Estero, el primer rival en los amistosos de Instituto. (Red X)

“Ambos encuentros se desarrollarán sin presencia de público y sin acceso a la prensa. Oportunamente, a través de los canales oficiales del club, se brindará un resumen de los partidos, resultados y formaciones de cada jornada”, cerró Instituto.

Los primeros 12 partidos de Instituto en el Torneo Apertura 2026