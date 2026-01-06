Instituto confirmó sus primeros amistosos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026. El equipo de Alta Córdoba es el primero de los cordobeses en salir a la cancha en el marco de la competencia de la Liga Profesional.
Instituto confirmó sus amistosos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026
El cronograma de encuentros que disputará el plantel profesional tiene previstos dos cotejos. “Con el objetivo de sumar rodaje futbolístico y poner a punto el esquema táctico”, anunció la Gloria, junto a los rivales.
- Central Córdoba de Santiago del Estero: miércoles 14 de enero en el estadio Monumental de Alta Córdoba.
- Estudiantes de Río Cuarto: sábado 17 de enero en sede a confirmar.
“Ambos encuentros se desarrollarán sin presencia de público y sin acceso a la prensa. Oportunamente, a través de los canales oficiales del club, se brindará un resumen de los partidos, resultados y formaciones de cada jornada”, cerró Instituto.
Los primeros 12 partidos de Instituto en el Torneo Apertura 2026
- Primera fecha - jueves 22 de enero:
- 22.15 Instituto -Velez
- Segunda fecha - lunes 26 de enero:
- 17 Platense - Instituto
- Tercera fecha - martes 3 de febrero:
- 21.15 Instituto - Lanús
- Cuarta fecha -domingo 8 de febrero:
- 22.15 Gimnasia de Mendoza - Instituto
- Quinta fecha - domingo 15 de febrero:
- 22.00 Instituto - Central Córdoba
- Sexta fecha interzonal - jueves 19 de febrero:
- 19.30 Instituto - Atlético Tucumán
- Séptima fecha - martes 24 de febrero:
- 17.30 San Lorenzo - Instituto
- Octava fecha - domingo 1 de marzo:
- 21.30 Instituto - Unión de Santa Fe
- Novena fecha - sábado 7 de marzo:
- 17.00 Estudiantes de Río Cuarto - Instituto
- Décima fecha - jueves 12 de marzo:
- 19.15 Talleres - Instituto
- Undécima fecha - lunes 16 de marzo:
- 22.15 Instituto - Independiente
- Duodécima fecha - domingo 22 de marzo:
- 20.00 Boca - Instituto