Instituto confirmó que Damián Puebla jugará en Europa: los detalles de la venta

Este miércoles 14 de enero, Instituto confirmó que Damián Puebla jugará en Europa luego de haber concretado su venta. El volante de 23 años sale de la institución luego de tres años y deja una importante suma de dinero.

Instituto confirmó que Damián Puebla jugará en Europa

La Comisión Directiva comunicó que Puebla vestirá la camiseta del Oremburg F.C. de la Liga Premier de Rusia. “Agradecemos a ´Nino´ por su profesionalismo y le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío internacional", expresó el club.

Damián Puebla en el amistoso de Instituto ante Independiente. (IACC).

Puebla llegó a Córdoba en enero de 2023 desde Boca Juniors. En tres años como jugador albirrojo disputó 70 partidos, anotó 13 goles y brindó cuatro asistencias, que llamaron la atención del equipo de Rusia.

Instituto : los detalles de la venta de Damián Puebla

La transferencia de Puebla se realizó por el 100 por ciento de los derechos federativos y el 90 por ciento de los económicos, según comunicó Instituto. En paralelo, enumeró la estructura de la misma:

Primera etapa : transferencia inmediata del 50 por ciento de los derechos económicos.

Segunda etapa: obligación de compra por parte del club ruso del 40 por ciento restante, con plazo máximo hasta agosto de 2027.