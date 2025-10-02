Instituto se va a San Juan para enfrentar a un rival directo de Talleres

En una semana signada por la amargura de una nueva y grave lesión del delantero Facundo Suárez, el plantel de Instituto viaja a San Juan para medirse este sábado a las 16.45 con San Martín, competidor directo de Talleres por la permanencia en Liga Profesional.

Después del balde de agua helada por una nueva ruptura de ligamentos del “Diablito” Suárez, el DT Daniel Oldrá recibió noticias más alentadoras de la enfermería Albirroja: Lucas Rodríguez y Matías Fonseca están a disposición, lo que le da alternativas al entrenador en la línea de cinco que instaló en el fondo, y para la ofensiva.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido de la Gloria ante Godoy Cruz, en Mendoza. (Prensa Instituto)

Seguirán al margen Jeremías Lázaro, Manuel Romero y Damián Puebla. En el caso de Lázaro sufrió una distensión muscular del isquiofemoral derecho, el paraguayo Romero se repone de una lesión muscular tipo 1 del recto femoral derecho, y Puebla presenta un esguince en el tobillo derecho.

¿CAMBIOS EN LA FORMACIÓN DE INSTITUTO?

Juan Ignacio Méndez, ex Talleres, entró con buen pie en el segundo tiempo ante Lanús por un Stéfano Moreyra disminuído fisicamente. Lo propio ocurrió con Luca Klimowicz, quien le dio más profundidad al ataque, por Nicolás Cordero. O que entre el ítalo-uruguayo Fonseca.

Entrenamiento de Instituto en el Predio de La Agustina Foto: Pedro Castillo / La Voz

GANÓ LA RESEVA DE INSTITUTO

Por el Torneo Proyección 2025, Instituto derrotó al Atlético Tucumán por 2 a 1 y es escolta a un punto de Rosario Central, que sumá 25. En la próxima fecha la Gloria visitará al Deportivo Riestra.

Ignacio Marasca abrió el marcador para Instituto y cerca del final Matías Klimowicz desniveló con el 2 a 1, sobre un rival que estaba por encima en al tabla, y quedó con 23 al igual que River.

𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗧𝗜 ⚽️



Gol de 9️⃣ a lo Klimowicz 💥 pic.twitter.com/fWZVgzw7vD — Instituto ACC (@InstitutoACC) October 2, 2025

El equipo de Bruno Martelotto puso en cancha a Lautaro Espeche; Joel Canalda, Lucas Olivera, Genaro Ordoñez y Lautaro Ludueña; Hugo Rojas y Valentino Arro; Luca Rafaelli, Lorenzo Albarracín, Ignacio Marasca y Nehuén Mendoza.