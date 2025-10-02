¿Cortó la mala racha de Talleres?: habló el pastor que rompió el maleficio en el Kempes

Gustavo Dattoli es un pastor evangélico que el pasado 11 de septiembre recorrió el estadio Mario Alberto Kempes para expulsar una “brujería”, según describió en contra de Talleres. Creer o reventar, desde ese momento, el equipo de Carlos Tevez volvió a sumar como visitante y local y llega con impulso para el clásico con Belgrano.

El pastor que recorrió el Kempes por Talleres y cortó la mala racha

Dattoli explicó que el origen de la mala racha, brujería, negatividad, como lo llamaron a lo largo de las semanas, contra el Matador nació en el último partido contra Instituto. Un ayudante de campo albirrojo dejó sal en ciertos sectores de la cancha, significando una sequía para el rival.

Talleres vs Instituto en el Kempes por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra

Por ello, el pastor evangélico caminó toda la alfombra verde del terreno de juego aunque hizo énfasis en el sector norte y el arco de esa zona. Desde ese jueves, Talleres volvió a sumar.

Los albiazules empataron sin goles con Tigre, y empardaron a 1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito. La prueba de fuego fue el partido contra Sarmiento de Junín, en el cual Bustos anotó el gol de la victoria.

Nahuel Bustos y Federico Girotti.

Habló el pastor que rompió el maleficio de Talleres el Kempes

Ante este escenario y en la previa del clásico con Belgrano, Datoli recordó su accionar en aquel entonces. “Fue una lucha espiritual contra una racha negativa en el club y había una atadura”, describió, en diálogo con El Doce.

“Declaramos libertad a través de la oración”, subrayó con orgullo y felicidad. De cara al trascendental duelo por la fecha 11 desde las 16.45 del domingo 5 en el Kempes, adelantó que hará “fuerzas” para que el local se quede con la victoria.