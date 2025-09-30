Instituto empató con Lanús en Alta Córdoba, tras convertir en figura a Nahuel Losada, ex Belgrano y arquero del Granate, en la figura de la noche. Por eso la sensación de que podría haber sido triunfo Albirrojo.

Así lo entendió Alex Luna, carta ofensiva de Instituto: "Tuvimos muchísimas situaciones. Creo que fue el partido que más chances creamos, pero el arquero de ellos estuvo muy bien”. Por ejemplo, la doble tapada de Losada un par de veces en la segunda etapa.

“Antes estos partidos se nos complicaban al último. Rescatamos el punto, es importante no perder. Acá sumando llegás con chances hasta el final", resaltó en la intención de ingresar a la zona de clasificados para octavos de final.

Instituto se mide con Lanús en Alta Córdoba por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Veníamos haciendo goles en los últimos dos partidos y esta vez ellos tuvieron un poco de suerte y su arquero fue la figura. Nos vamos contentos porque tuvimos muchas situaciones, faltó el gol nada más. Este torneo es largo, todo se puede definir en la última fecha como nos pasó en el Apertura.

Otra noche de alto nivel de Nahuel Losada, ex Belgrano, en el empate con Instituto.

EL DT DE INSTITUTO Y SU “PODEMOS PELEAR MÁS ARRIBA”

En la misma sintonía, Daniel Oldrá valoró la producción de Instituto, más allá del empate como local. “Jugamos contra un gran equipo. El primer tiempo estuvimos apurados, imprecisos con la pelota. Y por lo que hicimos en le segundo creo que merecimos ganar", afirmó el DT Albirrojo.

Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz

También destacó la labor defensiva de Instituto: “Hemos encontrado un equilibrio a partir de los tres centrales. Es importante, porque nos da solidez y esa posibilidad de que los delanteros puedan concretar”.

“Ahora nos toca San Martín de San Juan, un partido súper importante. Yo tengo aspiraciones de que podemos pelear más arriba... y si logro convencer a mis futbolistas de que pueden repetir lo que hicieron con Argentinos y con Lanús, que son de los mejores equipos del torneo, lo pueden hacer con cualquiera”, puntualizó.