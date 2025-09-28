Compacto de TV del empate de Instituto, lo que viene y qué pasó en la previa, con incidentes

Instituto no pudo quedarse con los tres puntos frente a Lanús, con un 0 a 0 que al menos le permitió estirar su racha a cuatro partidos sin perder (tres empates y un triunfo), y seguir expectante para una clasificación a octavos en el Clausura. Hubo incidentes entre barras Albirrojos en la previa.

Las actuaciones de Nahuel Losada, ex Belgrano, y de Manuel Roffo, explican el marcador en cero en Alta Córdoba. La Gloria quedó con 11 puntos, a uno de Sarmiento que es el último de los que clasifica por la Zona B, cuyo líder es Riestra con 22 puntos tras su resonante triunfo sobre River en Núñez.

Instituto se mide con Lanús en Alta Córdoba por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Javier Ferreyra / La Voz)

En la próxima fecha Instituto viaja a San Juan para enfrentar a un acuciado San Martín, que es rival directo de Talleres por la permanencia y está penúltimo en la tabla anual y en la de los promedios. Jugarán el sábado 4 de octubre a las 16.45.

QUÉ PASÓ EN LA PREVIA DEL PARTIDO DE INSTITUTO

Instituto armó una fiesta en Alta Córdoba, con alta concurrencia y los hinchas que pudieron llevar otra vez las banderas e instrumentos de percusión tras las restricciones del Cosedepro.

Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz

Pero en la previa del partido se produjo un encontronazo entre barras de las agrupaciones Los Capangas y La 61, a golpes de puño. Intervino la Policía, con balas de goma y gas pimienta.