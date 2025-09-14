Vía Córdoba / Liga Profesional

Instituto: cuánto tiempo pasó desde su última victoria en Córdoba y la racha sin goles que cortó

Con un 2-0 sobre Argentinos, festejó su primer triunfo como local. Goles de sus volantes.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

14 de septiembre de 2025,

Lo grita con todo Gastón Lodico, al asegurar la victoria. Instituto cortó dos rachas negativas.

Un Instituto que sólo había ganado un partido en lo que va del Clausura, no tenía triunfos como local y sólo había convertido dos goles en siete fechas; rompió la pared contra Argentinos y el 2-0 en Alta Córdoba. Misma cantidad de goles en 90 minutos que en el torneo.

Con los penales que hicieron efectivos Alex Luna y Gastón Lodico, la Gloria sumó de a tres por primera vez en casa, se alejó de la zona roja y cortó una racha de 386 minutos sin anotar (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).

Para Luna, la figura del equipo Albirrojo, es el segundo en el torneo (convirtió y la Gloria ganó) y suma siete desde que llegó como refuerzo (dos de penal). En tanto que el “Gatito” Lodico también anotó siete, en 111 partidos (dos de penal).

