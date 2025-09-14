Instituto: cuánto tiempo pasó desde su última victoria en Córdoba y la racha sin goles que cortó

Un Instituto que sólo había ganado un partido en lo que va del Clausura, no tenía triunfos como local y sólo había convertido dos goles en siete fechas; rompió la pared contra Argentinos y el 2-0 en Alta Córdoba. Misma cantidad de goles en 90 minutos que en el torneo.

Con los penales que hicieron efectivos Alex Luna y Gastón Lodico, la Gloria sumó de a tres por primera vez en casa, se alejó de la zona roja y cortó una racha de 386 minutos sin anotar (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).

Para Luna, la figura del equipo Albirrojo, es el segundo en el torneo (convirtió y la Gloria ganó) y suma siete desde que llegó como refuerzo (dos de penal). En tanto que el “Gatito” Lodico también anotó siete, en 111 partidos (dos de penal).