El delantero Facundo Suárez sufrió una grave lesión y es baja en Instituto

Facundo Suárez volvió a sufrir una grave lesión durante un entrenamiento, según confirmó Instituto en un comunicado oficial. El delantero, que transitaba la etapa final de su recuperación por rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha, sigue sin jugar en el equipo dirigido por Daniel Oldrá en el Torneo Clausura.

Facundo Suárez volvió a sufrir una grave lesión y es baja en Instituto

El atacante de 31 años sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante la práctica matutina del plantel profesional, explicó el conjunto de Alta Córdoba.

Facundo Suárez trabaja para volver en Instituto. (Prensa IACC).

“Se programará cirugía a la brevedad con el departamento médico del club”, concluyó el albirrojo que recibe a San Martín de San Juan desde las 16.45 de este sábado 4 de octubre.

Suárez caminaba la etapa final de la recuperación de la lesión que sufrió el 10 de febrero de este año en el partido ante Platense, en el estadio de Vicente López.