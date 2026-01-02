Instituto retuvo a Leonel Mosevich para la defensa; ¿qué refuerzos le faltan a la Gloria?

Instituto sigue a paso firme en la conformación de su plantel, y con siete refuerzos confirmados también aseguró la renovación de uno de sus defensores titulares para el 2026.

Leonel Mosevich firmó a préstamo por otro año, con opción de compra (su pase pertenece a Argentinos Juniors). Transita su segundo ciclo en Instituto, con un paso intermedio por el O’Higgins de Chile.

Con 28 años, su regreso a Alta Córdoba le costó ya que una lesión lo postergó casi todo el primer semestre. Para la segunda mitad del año se ganó la titularidad en la línea de cinco en el fondo que puso en práctica Daniel Oldrá.

LOS REFUERZOS DE INSTITUTO Y LOS QUE LLEGARÍAN

Hasta aquí se sumaron siete caras nuevas a Instituto, empezando por el delantero Franco Jara, ex goleador de Belgrano y el pase que más ruido hizo en el mercado.

También llegaron Lautaro Maldonado (arquero), Jonathan Galván (zaguero central), Iván Erquiaga (lateral izquierdo), Diego Sosa (lateral izquierdo), Franco Moyano (volante ex Talleres) y Gustavo Abregú (volante).

El club de Alta Córdoba buscará un delantero de área más (el sueño es Javier Correa, del Colo Colo), y espera el sí de Nicolás Morgantini para el lateral derecho, puesto para el que también regresó Giuliano Ceratto.

En caso de que se vayan Damián Puebla, Alex Luna o Gastón Lodico, tres de los más vendibles, llegarán jugadores para cubrir esos puestos. Lo propio con el arquero Manuel Roffo.