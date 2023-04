Insólito choque en Córdoba: se quedó dormido y destruyó un semáforo

El conductor de un Fiat Argo azul protagonizó este sábado por la mañana un insólito siniestro vial en la ciudad de Córdoba. Es que, según contó, se quedó dormido y chocó contra un semáforo que quedó destruido.

El hecho ocurrió a las 8.25 en la avenida Armada Argentina al 100, intersección con calle Tomás Baró, a metros de la Rotonda de Las Flores. “Estaba haciendo el camino entre Alta Gracia y Córdoba, me quedé dormido e impacté contra el semáforo”, contó a Cadena 3.

La escena del choque. Foto: Cadena 3

Por fortuna, el sujeto resultó ileso y tampoco se registraron personas heridas ya que nadie circulaba por la zona suroeste de la ciudad. “Cuando me desperté por el cimbronazo y el airbag del auto que se abrió, me bajo y me fijo si no impacté con otro vehículo. Por suerte, no fue el caso”, indicó.

Se quedó dormido y chocó contra un semáforo en Córdoba

En ese marco, le consultó a los vecinos sobre cómo fue el choque y le aseveraron que el rodado no iba a gran velocidad y sólo se subió a la vereda. Sin embargo, la estructura quedó destruida y piden circular con precaución en la zona.

Parte de los daños tras el choque en Córdoba. Foto: Cadena 3

Por último, el hombre contó que no estaba manejando bajo efectos del alcohol o alguna otra sustancia y que vino a buscar una compra que hizo en el centro. “Hice la denuncia y ya llamé a la grúa para que saquen el auto para que no obstruya la calzada”, concluyó el sujeto que ya se comunicó con la Policía para que tome las medidas correspondientes.