Insólita visita en Córdoba: un vecino de barrio Argüello caminaba por la calle y se topó con tremendo animal

Un vecino de barrio Argüello de la ciudad de Córdoba se llevó un gran susto este sábado por la mañana cuando caminaba por las calles. Es que, al doblar en la esquina, el hombre se topó con un toro enorme.

Según informaron ciudadanos del sector, el animal fue visto alrededor de las 11 en la avenida Recta Martinolli al 8.900 mientras comía pasto. Automovilistas y peatones que pasaban por el lugar quedaron anonadados y le tomaron fotografías.

El animal fue avistado comiendo pasto. Foto: @barrionuevofern

Con el correr de los minutos, el buey se trasladó a inmediaciones del puente de Villa Warcalde, donde un sujeto de la zona dijo a Cadena 3 que es habitual ver al espécimen por el lugar y aseguró que hay entre seis y ocho toros.

“La gente de acá no está acostumbrada a estos ‘bichos’ sueltos, a mí no me sorprende verlo en la orilla del río”, aseveró el testigo. Por otro lado, recordó nunca haberlo avistado en la zona de la concurrida avenida.

Dónde está el toro visto en la avenida Recta Martinolli

Al enterarse de lo ocurrido, la Policía envió un móvil y acarreó el toro hacia el interior de un descampado perimetral cercano al afluente. No se logró ubicar al propietario o responsable, según indicaron en un comunicado.