Un incendio forestal se desata en un sector cercano al murallón del Dique Los Molinos, en el Valle de Calamuchita. En el lugar, trabajan diez dotaciones de bomberos y cuatro aviones hidrantes. Las condiciones climáticas complican el combate del fuego.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo y Catástrofe de la provincia, contó a Télam: “Hay dos flancos grandes y la cabeza está coronada, estamos trabajando con bomberos de 10 cuarteles, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y cuatro aviones hidrantes”

Asimismo, Vignetta apuntó que los vientos no ayudan al combate: “el Firefox no puede trabajar en el lago por las condiciones del viento, que es de 40 nudos y no se puede operar”.

Hasta este miércoles por la tarde, seguían trabajando aviones, recursos en tierra y Protección Civil. “Las condiciones son muy malas, vientos muy intensos del norte y se espera una rotación al sur que no va a favorecer el trabajo de los efectivos”, completó el secretario.

Corte en el tránsito

Hace unos minutos, el Ministerio de Seguridad de Córdoba anunció: “Informamos corte total en la Ruta 5, entre las localidades de Villa Ciudad de América y Villa General Belgrano. Se solicita a la población seguir las indicaciones de las autoridades”.