Impactante: cómo se salvó la niña apuñalada por un femicida e internada en Córdoba

Una niña de 10 años que fue apuñalada por un femicida en libertad condicional en la provincia de San Luis permanece internada en Córdoba. El hecho ocurrió el martes 20 de enero y ella se salvó de una impactante forma, según su familia.

El caso de la niña apuñalada por un femicida e internada en Córdoba

Nicolás, tío de la víctima, habló este viernes 23 de enero desde el Sanatorio Allende de Córdoba, donde se encuentra en delicado estado. En primera instancia, el sujeto confirmó que la madre de la víctima salió a buscar comida y, en ese contexto, Diego Domingo Ponce vio la oportunidad para robar.

“Aprovechando que no había nadie, con la excusa de que andaba buscando trabajo, la encuentra a la nena sola y entra. La apuñala, la corta y se va en bicicleta”, expresó el sujeto, en diálogo con El Doce.

Cómo se salvó la niña apuñalada por un femicida e internada en Córdoba

Posteriormente, confirmó que la menor engañó al delincuente porque se hizo “la muerta”. Sin la presencia del delincuente, la pequeña empezó con las acciones necesarias y salvarse luego de las heridas en su cuello y tórax.

“Mi sobrina le hace una videollamada a mi cuñada, quien le dio las indicaciones para envolverse la herida. Como una adulta, todo en el transcurso de 10 minutos”, describió. Finalmente, fue trasladada al hospital de Santa Rosa del Conlara, donde la estabilizaron y derivaron a Córdoba.