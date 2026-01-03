Un hombre de 49 años murió apuñalado tras una pelea en el centro de Córdoba y la Policía busca a un prófugo por el hecho. De esta manera, la inseguridad y la violencia se llevaron otra vida en el inicio de este 2026 en la provincia.

Murió apuñalado tras una pelea en el centro de Córdoba: buscan a un prófugo

Fuentes oficiales confirmaron que el suceso ocurrió durante la madrugada de este sábado 3 de enero. El sujeto había sido trasladado por un servicio de emergencias desde las calles 25 de Mayo y Santiago del Estero hasta el Hospital de Urgencias.

El sujeto fue trasladado desde las calles 25 de Mayo y Santiago del Estero. Foto: (Pedro Castillo / La Voz)

“El hombre presentaba una herida punzocortante en la zona del tórax y, según las primeras hipótesis, habría resultado lesionado en el marco de una riña con otro sujeto”, deslizó la Policía en el parte matutino.

Los investigadores estiman que, tras el ataque, el presunto agresor se habría dado a la fuga. Lo cierto es que el otro sujeto falleció en el centro de salud con el correr de las horas. La Fiscalía del distrito uno turno tres a cargo de José Mana, trabaja en la investigación para determinar las circunstancias en las cuales ocurrió el caso.