En Córdoba, operaron a la niña apuñalada por un femicida en libertad condicional

Una niña de 10 años fue apuñalada por un femicida en condición de libertad condicional en la provincia de San Luis. Los especialistas la derivaron al Sanatorio Allende de Córdoba, donde fue operada.

Una niña fue apuñalada por un femicida en libertad condicional y la derivaron a Córdoba

La agresión ocurrió durante el mediodía del martes 20 de enero en el paraje Los Peros, a seis kilómetros de Santa Rosa del Conlara, según compartió InfoMerlo. Diego Domingo Ponce, quien había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja hace 24 años, llegó a la casa donde la menor estaba sola.

El hecho ocurrió en Santa Rosa del Conlara, San Luis.

Según la investigación de la Justicia de San Luis, le pidió “un vaso de agua”, entró a la vivienda y la atacó en el cuello con un arma blanca, robó dinero y escapó. Cuando la madre volvió de realizar las compras, se topó con la aterradora escena.

Inmediatamente, la llevó al hospital de Santa Rosa del Conlara, donde la estabilizaron y derivaron a la ciudad de Córdoba. En la noche del miércoles 21, la intervinieron quirúrgicamente y su padre, Lucas, habló al respecto.

En Córdoba, operaron a la niña apuñalada por un femicida

“Vamos día a día, estará intubada por 48 horas”, dijo Lucas en la noche del jueves 22, en diálogo con El Chorrillero. “Está estable. La sedaron porque estaba nerviosa y dolorida”, agregó.

La menor recibió dos cortes profundos en la zona de la garganta y un tercero en el tórax. “De milagro no fue tan pronunciado”, expresó el padre de la paciente, que la definieron como una “guerrera”.

Quién es el femicida que apuñaló a la niña internada en Córdoba

Ponce había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja hace 24 años. Pero el Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes le dio libertad condicional el 16 de octubre de 2025 porque cumplió con los requisitos formales de la legislación vigente.

Producto de este nuevo episodio, recibió la imputación de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. Ahora, la comunidad envía mensajes de aliento para que la menor se recupere lo antes posible.