Luego de la luchada victoria por 1 a 0 ante Gimnasia de Mendoza, uno de los que habló fue Hernán Bernardello, volante central de Belgrano. El experimentado volante reconoció el valor del triunfo pero levantó, enseguida, la bandera de la autocrítica.

“La verdad que sacamos un partido muy difícil, nos costó mucho por momentos. En el primer tiempo sobre todo. Se nos hizo muy largo el equipo, no estábamos en sintonía. En el segundo, a partir de algunas correcciones, pudimos generar un poco más. Si bien fue un partido muy friccionado, encontramos el gol y después hay que hacerse fuertes y estos partidos son los que después, al final, valen”, opinó Bernardello.

Si bien el equipo no jugó un gran partido, el mediocampista siguió su análisis: “Esta cancha es muy difícil, muy ancha, muy grande. Hacía mucho calor que no es excusa porque el calor es para los dos. No fue nuestro mejor partido pero hay que quedarse con que se sumó de a tres y ahora hay que corregir y pensar en lo que viene”.

El gol anulado

Pareció que su tarde en Mendoza iba a ser perfecta porque, a los ocho del complemento, el ex volante de Newell’s metió un derechazo que pegó en el palo y se coló en el arco mendocino. Pero, después del alocado festejo, tuvo que aplacar su alegría porque el árbitro Mario Ejarque se lo anuló.

Bernardello dijo: “Una lástima porque hacía mucho que no metía un gol. Hay que seguir insistiendo. Supuestamente hay un offside de Pablo Vegetti pero después lo metió Bruno (Zapelli) y ya está. Me quedo con esa sensación rara pero lo más importante es que el equipo ganó”.

Lo que viene

Pensando en lo que viene que es el partido del viernes 1 de abril, en el estadio Julio César Villagra, ante All Boys y en lo largo que es el torneo de la Primera Nacional, el volante opinó: “Hay que ser autocríticos. Voy a recalcar que hay muchas cosas para corregir porque no fue un buen partido el nuestro y eso es lo más importante: aprender de los errores”.

Y cerró declarando: “Nosotros de local nos hacemos fuertes porque los otros equipos toman otra postura y tenemos un buen grupo humano, buenos jugadores y se demuestra que hay que dejar todo y que hay que sumar todas las fechas”.