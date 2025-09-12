Las repercusiones por el trágico final de Cristian Sergio Fink y Alvaro Fink Olariaga, padre e hijo que fueron encontrados sin vida en Capilla del Monte, siguen sacudiendo a la provincia de Córdoba. Este viernes 12 de septiembre, habló un vecino que los vio horas antes de sus muertes.

Habló un vecino del padre e hijo que fueron encontrados sin vida en Capilla del Monte

“Ayer lo vi, estuve con él porque el me arregló una motosierra”, describió Mauricio, en diálogo con El Doce. El hombre explicó que las zonas aledañas al dique El Cajón son bastante concurridas por los habitantes de la localidad.

Los cuerpos fueron encontrados a dos metros de profundidad.

“Siempre venimos a tomar mates y eso”, expresó. En tanto, al igual que Lorena Olariaga, esposa del fallecido, confirmó que Cristian no tuvo exabruptos y fue con Alvaro para pasar la tarde.

“Tuvo un comportamiento normal y su hijo era un niño hiperquinético, por eso lo había sacado a pasear”, aseveró. Por último, citó a un familiar suyo para brindar un dato que podría ayudar a confirmar la hipótesis de la muerte: “Mi tío me dijo que él (Cristian) no sabía nadar".