“Muy papá y técnico”: quién era el padre encontrado muerto en Capilla del Monte

Capilla del Monte está conmocionada por el final trágico de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y Álvaro, su hijo de 3, dentro del dique El Cajón. Lorena Olariaga, la esposa y madre de la familia, aseguró que el hombre conocía la zona, no tenía problemas con nadie y era un gran papá.

Habló la esposa del padre encontrado muerto en Capilla del Monte

“Ellos salieron de casa, como lo han hecho otras veces, para ir a la plaza, al río o al mismo perilago, a tirar piedritas. Como no volvían, y se puso frío con mucho viento, yo lo llamé [a Cristian]. No contestaba”, describió sobre el primer llamador de alerta, en diálogo con El Doce.

El operativo de búsqueda en el dique El Cajón, de Capiila del Monte (Policia)

La mujer fue a inspeccionar la zona a la que le habían dicho que iban a concurrir y se topó con un escenario alarmante. “Me encontré con el auto cerrado, solo, vacío. No se lo veía forzado ni nada. Desde ese momento estamos buscando con mis hermanos, la policía y los bomberos”, dijo previo al hallazgo fatal.

“Muy padre y técnico”: quién era el padre encontrado muerto en Capilla del Monte

Olariaga describió aseguró que su marido no tenía deudas económicas ni cuentas pendientes con nadie. También negó una disputa de pareja. “Cero discusión. Ninguna pelea. Nunca hace cosas así, menos con los nenes”, aseveró.

"Es muy padre y los cuida muchísimo", jerarquizó. Además, definió a su marido como una persona muy conocida por su trabajo en la región. “Arregla máquinas eléctricas, motosierras y hace service como técnico oficial.Tiene un entorno de buena gente”, concluyó.

Lamentablemente, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín confirmó este jueves 11 de septiembre que Fink y su hijo fueron hallados sin vida en las aguas del Dique.