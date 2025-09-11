“Un colchón”: cómo es el dique en el que murieron padre e hijo en Capilla del Monte

La localidad de Capilla del Monte se encuentra conmocionada tras el hallazgo de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de solo tres, sin vida en el Dique El Cajón. Si bien la fiscalía de Cosquín, a cargo de Nelson Lingua, mantiene la carátula de “muerte de etiología dudosa”, las características del embalse sugieren que la naturaleza del lugar pudo haber sido determinante en el fatal suceso.

Capilla del Monte: cómo es el dique en el que murieron padre e hijo

De acuerdo a fuentes policiales, el Dique El Cajón es un cuerpo de agua de tamaño modesto, con un ancho que oscila entre los 400 y 500 metros. A pesar de no poseer una gran profundidad general, presenta una particularidad significativa durante esta época del año: abundancia de musgos y algas. Estas formaciones crean “colchones” que se asemejan a un césped sintético o pasto, dando la ilusión de ser tierra firme.

Los investigadores barajan la hipótesis de que las víctimas intentaron transitar por una sección de la costa que parecía estable, pero ocultaba un pozo profundo bajo la capa vegetal. La superficie habría cedido, provocando la caída de padre e hijo. Otra conjetura indica que ambos jugaban cerca del borde cuando el niño resbaló, y el padre habría saltado para rescatarlo.