Final trágico: padre e hijo fueron encontrados sin vida en Capilla del Monte

Más de un centenar de efectivos trabajaban en la zona. Qué pasó.

11 de septiembre de 2025,

Intensa búsqueda de un padre y su niño de tres años en Córdoba.

La localidad de Capilla del Monte vivió horas de preocupación por la desaparición de Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de solo 3. Ambos fueron vistos por última vez el miércoles pasado en la zona del Dique El Cajón. Un familiar denunció la ausencia tras no regresar a su vivienda, lo que activó una intensa movilización en el lugar. Finalmente, encontraron sin vida sus cuerpos.

Capilla del Monte: padre e hijo fueron encontrados sin vida

Tras un operativo con más de 100 personas, dieron con los cuerpos de Cristian y su pequeño hijo. El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante la tarde de este jueves. “La Fiscalía de Instrucción de Cosquín informó que fueron encontrados los cuerpos sin vida de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y de Alvaro Fink Olariaga de 3 años”, describió.

De acuerdo a la información oficial, los cuerpos se encontraban en las aguas del dique, “enganchados” en ramos a más de dos metros de profundidad. Los efectivos trabajan en las tareas de rescate de los cuerpos.

