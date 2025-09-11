Vía Carlos Paz

Alerta en Capilla del Monte por la desaparición de un hombre y su hijo de tres años

Cristian Fink y su hijo salieron ayer por la tarde a pescar y no regresaron. Equipos de bomberos, policías y del DUAR realizan rastrillajes en la zona del balneario Águila Blanca.

Redacción Vïa Carlos Paz

11 de septiembre de 2025,

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla este jueves 11 de septiembre en la zona del Dique El Cajón, en Capilla del Monte, para dar con Cristian Fink, de 37 años, y su hijo de tres, quienes desaparecieron el miércoles por la tarde.

La madre del pequeño informó que ambos salieron de su casa con intenciones de ir a pescar y no regresaron. Poco después, las autoridades localizaron su vehículo gris cerrado con llave, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

En las últimas horas, se llevaron a cabo rastrillajes en la zona del balneario Águila Blanca, con la participación de bomberos voluntarios, policías y miembros del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes continúan trabajando para localizar al padre y su hijo y asegurar su bienestar.

Por el momento, la búsqueda sigue activa, y las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la policía local.

