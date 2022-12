Habló la hermana del comerciante que mató a dos ladrones en Córdoba: “Tenemos miedo a las represalias”

Barrio Argüello Norte volvió a ser escenario de un trágico hecho de inseguridad, donde un grupo de delincuentes irrumpieron en una forrajería. El dueño se defendió a los tiros y mató a dos de ellos. Horas después, habló la hermana del comerciante y manifestó que hora tienen miedo a las represalias.

El robo ocurrió en horas de la tarde de este lunes, cuando al menos tres hombres se hicieron pasar por clientes del local. Cuando fueron atendidos, uno de ellos esgrimió un arma y apuntó contra dos empleados del lugar. Al escuchar la situación, salió el dueño y comenzó con los disparos.

Comerciante respondió con su propia arma de fuego un asalto avenida Donato Álvarez al 7.700, Córdoba, matando a dos ladrones. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

Según detalló el parte policial, el comerciante dio la voz de alto previo a los disparos pero no logró que los delincuentes declinaran su actitud. Los tiros fueron directo a dos de los malhechores que fallecieron en el lugar. Uno, con un disparo en el hombro y el otro, en medio del tórax.

El relato de la empleada reducida y hermana del comerciante

“Entraron armados. Uno (delincuente) se hizo pasar por cliente y cuando uno de los chicos sale a cargar la bolsa, ingresan y me ponen un arma encima. Le dije que no cometa una locura y otro le dijo ‘pegale un tiro’. Me quedé paralizada. Era la vida de uno o de otro”, contó la hermana del comerciante a Telenoche.

La mujer detalló que el robo fue de sólo unos segundos. “Escuché las detonaciones y pensé que habían sido ellos los que habían disparado”, manifestó. Sin embargo, fue su hermano quien propinó los disparos con su pistola Bersa Thunder calibre 40, de la cual tenía permisos.

Además, aseguró que “habían tenido muchos robos” en lo que va del año aunque reconoció que éste fue el peor. Finalmente, expresó que se encuentran con miedo ante posibles represarias. “Ellos tienen familias y pueden reaccionar”, dijo.

El comerciante está libre y no fue imputado

Uno de los fallecido fue identificado como Víctor Hugo Soto, de 24 años. El otro quedó como NN. El tercer delincuente que ingresó al local huyó ni bien comenzaron los disparos. Afuera, una Fiorino blanca lo estaba esperando. Hasta el momento, estos dos sujetos siguen prófugos.

Comerciante respondió con su propia arma de fuego un asalto avenida Donato Álvarez al 7.700, Córdoba, matando a dos ladrones. El fiscal Ernesto de Aragón se presentó en el lugar. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

Tras el crimen, arribó al lugar el fiscal Ernesto De Aragón quien indicó que el comerciante se dirija a declarar pero no dictó su prisión preventiva ni su imputación. De acuerdo a las pruebas iniciales, todo haría presumir que se trató de un caso de legítima defensa.