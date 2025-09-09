Habló el reconocido empresario de Córdoba que estalló tras la derrota de Milei: “Nunca me imaginé”

Lucas Salim, el reconocido empresario de Córdoba que estalló tras la derrota de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, habló de sus polémicas declaraciones en las redes sociales. En su posteo, aseguró que “el conurbano es una cloaca”.

Habló el reconocido empresario de Córdoba que estalló tras la derrota de Milei

“Desde mi lugar de empresario estoy muy preocupado sobre todo de ver la reacción y el festejo de un grupo de políticos que a mi entender son los que nos llevaron a la situación de diciembre de 2023”, expresó el presidente de Grupo Proaco, en diálogo con El Doce.

El descargo de Lucas Salim en X.

En este contexto, recordó la asunción de Milei como presidente y el pedido de esfuerzo a los ciudadanos en materia económica. “Lamento que no estén dispuestos a hacer ningún esfuerzo”, sostuvo.

“Nunca me imaginé”: el descargo del reconocido empresario de Córdoba

“Nos encontramos con esta elección de medio término que no hace más que demostrar que el argentino es cortoplacista, que la Argentina de largo plazo es pasado mañana”, analizó.

Lucas Salim lamentó los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. (José Gabriel Hernández / La Voz)

A su vez, le preguntó al peronismo que venció en la provincia de Buenos "¿Festejan el 50% de pobreza, la desnutrición infantil, las jubilaciones de miseria?“. Por último, reconoció no esperar el escenario electoral del pasado domingo: ”Nunca me imaginé que íbamos a volver a ver la foto de gente festejando".