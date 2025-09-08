“El conurbano es una cloaca”: un reconocido empresario de Córdoba estalló tras la derrota de Milei

Tras la victoria del peronista en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del domingo, un reconocido empresario de Córdoba reaccionó con enojo e insultos. Se trata del desarrollista Lucas Salim, presidente de Grupo Proaco. El hombre generó una intensa controversia en redes sociales al emitir fuertes críticas contra los electores del conurbano bonaerense.

Un empresario de Córdoba estalló tras la derrota de Milei: “Es una cloaca”

Salim calificó al conurbano bonaerense como “una cloaca en todo sentido” y señaló que los votantes viven “de la teta del Estado socialista/kirchnerista”. Además, los tildó de “burros” y “brutos” por apoyar a dirigentes que, según su visión, “les roban en la cara”. En su mensaje, el empresario expresó que son “pobres por cómo votan” y concluyó que “hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo”.

El descargo de Lucas Salim en X.

El escenario electoral bonaerense mostró un triunfo contundente del peronismo en su versión kirchnerista con Fuerza Patria. Obtuvo el 47,25 por ciento de los votos, superando el 33,72 por ciento de La Libertad Avanza, una diferencia de más de 13 puntos que desvaneció la expectativa de “empate técnico” previamente agitada.