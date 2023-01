Habló el fiscal que investiga el femicidio de Valeria Oviedo: “La joven no se veía venir el ataque”

El fiscal Oscar Gieco, quien investiga el femicidio de Valeria Oviedo (21) en Sacanta, difundió los resultados de la autopsia y aseguró que la joven “no se esperaba el ataque”. Los estudios indican que la víctima fue golpeada hasta su muerte con un elemento contundente. Hasta ahora hay un único detenido: Luis Alberto Ludueña.

Gieco habló con Noticiero Doce y detalló que Valeria presentaba golpes en la parte frontal de su cráneo, lo que le provocó un hundimiento. Además, manifestó que -en principio- la víctima no habría sido abusada sexualmente. Sin embargo, aún se esperan los resultados de Policía Judicial.

“Aparentemente, no esperaba el ataque”, aseguró el fiscal y agregó que la joven no pudo defenderse al momento de la golpiza.

Valeria Oviedo tenía 21 años.

Cómo fue el operativo de búsqueda a Luis Alberto Ludueña y Valeria Oviedo

El jefe de la departamental Santa María, Comisario Diego Cambronero, habló con Mi Valle y precisó cómo fue el operativo policial. “Cuando la mamá hace la denuncia, se activa el protocolo de búsqueda. Fueron fundamentales los aportes que hace la mamá”, destacó.

Y continuó: “A primera hora de la mañana, ya prácticamente amaneciendo, nos llega la información de que el camión estaba estacionado en la localidad de Sacanta”.

Los investigadores encontraron el camión del acusado que, según trascendió, tenía manchas de sangre. Foto: Filtro Cero

Tras el hallazgo del vehículo, se procedió a la intensa búsqueda de Ludueña y Oviedo. “Al autor lo encontramos en un camino rural de Sacanta, a unos tres o cuatro kilómetros del pueblo. Lo encontramos caminando, dijo que no sabía nada, que no tenía nada que ver, que no sabía que pasaba… no dijo mucho, lo que sí, se largó a llorar cuando nos vio”, puntualizó Cambronero.

Posteriormente, los agentes lo detuvieron ya que tenía una orden de detención, librada por la fiscalía de Alta Gracia. “Cuando llegó el fiscal el detenido nos aportó un lugar, comenzó el rastrillaje con la gente de la departamental San Justo, Santa María y el DUAR y lamentablemente dimos con el cuerpo de la joven”, dijo.

Luis Alberto Ludueña es el único detenido por la muerte de la joven. Foto: Policía

Luis Alberto Ludueña era conocido de la familia de Valeria Oviedo

Según detalló el comisario, la joven conocía a su presunto femicida aunque no tendrían una relación amorosa. Aún así, los trascendidos indicaron que Valeria se habría subido por propia voluntad al camión de Ludueña.

Luis Alberto Ludueña (38), detenido por el femicidio de Valeria Oviedo (Télam)

“No se sabe mucho cómo fue el encuentro y por qué, eso es materia de investigación. Lo que si sabemos es que es conocido de la familia, de la mamá sobre todo, que fue la que aportó datos fundamentales. Lo demás lo seguiremos investigando. Se hizo un trabajo rápido, en equipo, siempre procurando hallarla con vida, esa era la premisa”, sentenció Cambronero.