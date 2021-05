La polémica no es nueva, pero esta vez las críticas llegar de lleno a Córdoba. Es que esta lunes se retomaron las clases presenciales en las escuelas de la provincia e incluso hasta la escuela secundaria volvió a recibir alumnos (en ciudades que no superan los 30 mil habitantes). Quienes criticaron estas medidas fueron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. A esto salió a responder el ministro, Walter Grahovac.

//Mirá también: Críticas de Alberto Fernández y ministro de Educación por las clases en Córdoba

El titular de la cartera educativa provincial, minimizó los dichos del Fernández y Trotta y trató de bajarle el tono a la discusión para evitar entrar en un ida y vuelta de declaraciones.

“Prefiero no polemizar porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y que los servicios del Estado le lleguen a la sociedad, somos una provincia responsable, que acompaña al gobierno nacional pero representa los intereses de Córdoba y conocemos a nuestra sociedad”, explicó Grahovac en declaraciones a El Doce.

Y detalló: “No es lo mismo que el Amba, tenemos otra circulación. En Córdoba es distinto lo que pasa en Buenos Aires y Rosario, prefiero darle la tranquilidad a la gente de que el ministerio de Salud sigue de cerca y donde no hay condiciones no habilitamos presencialidad, donde sí hay condiciones es un pecado que los chicos no asistan a clases”.

El ministro consideró que la mayoría de los contagios son por fuera del colegio. “La escuela es muy organizadora”.

Clases presenciales y las vacaciones de invierno en Córdoba

Por otra parte, Grahovac también opinó sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno y tratar de miniminzar de esa forma la circulación en la ciudad. “Todavía no, pero lo vamos a evaluar. Los días de mayor frío son la primera, segunda y tercera semana de julio. Si tenemos que adelantar para tener mayor cantidad de personas vacunadas, si vemos que es un factor el clima no hay problema en adelantarlo. Tratamos de adelantar los pactos que tenemos con la sociedad porque ya suficientemente problemas tiene la gente para sumarle el problema de los niños. Lo vamos a evaluar”, explicó el ministro.

//Mirá también: Gremios instan a docentes a dar clases virtuales en Córdoba

Y profundizó: “Ya se ha vacunado gran parte de docentes de nivel inicial, primario y especial, algunos no asistieron a los turnos y serán vacunadas más adelante. Ayer se enviaron los turnos para los docentes restantes del secundario para que en el transcurso de esta semana comiencen a vacunarse. El gobierno hace un esfuerzo para vacunar a los prioritarios”.

Cabe aclarar que el Ministerio de Educación de Córdoba informó el viernes pasado que la educación general obligatoria continuaría desde el lunes en todo el territorio provincial con el formato de presencialidad alternada, a excepción del nivel secundario en aquellas poblaciones de más de 30 mil habitantes, donde se mantendrá el sistema virtual.