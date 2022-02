Instituto no pasó de un empate en cero ante Alvarado y los más de 15 mil hinchas-socios en el Monumental no quedaron conformes. De todos modos, Gabriel Graciani, uno de los mejores y a la vez, el que dispuso de la situación más clara, resaltó que la Gloria fue el mejor de los dos.

“Tuvimos situaciones, fuimos para adelante todo el tiempo, hicimos el desgaste y ellos por momento no podían salir”, puso en relieve el volante ofensivo que en el primer tiempo quedó mano a mano ante el arquero Pedro Fernández y el remate se le fue por encima del travesaño.

Gabriel Graciani se toma la cabeza. Era el gol de Instituto, y la tiró por arriba del travesaño (Nicolás Bravo) Foto: Nicolas Bravo

“No se perdió y no nos hicieron goles. Vamos por el buen camino. Jugando así van a ser más lo partidos que vamos a ganar que los resultados negativos. Se viene una semana larga para el partido con Almagro, hay que trabajar a rajatabla porque muchos jugadores tenemos que encontrar el mejor nivel”, agregó el ex Sarmiento de Junín.

Alarcón y los primeros tiempos

“Lo buscamos por todos lados y me voy con bronca por no sumar de a tres. Más de local, donde te tenés que hacer fuerte, como lo hicimos en el torneo pasado con Tigre. Tenemos buenos primeros tiempos y los segundos no tanto. Hay que mantener la intensidad”.

Así resumió el partido Fernando Alarcón, el zaguero central de Instituto. Y añadió: “La prioridad es el arco propio en cero. A partir de ahí, en cualquier momento este equipo puede generar una situación. Hay mucha jerarquía en el plantel y lo tenemos que aprovechar. Somos muchos los nuevos y nos vamos conociendo, pero no es excusa y no quiere decir que no podamos conseguir resultados. De eso no me quedan dudas”.